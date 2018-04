Limburg

Feuerwehr im Großeinsatz: Baumarkt brennt ab

19.04.2018, 08:37 Uhr | dpa

Ein Brand eines Baumarktes im hessischen Limburg hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nach stundenlangen Löscharbeiten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Bei einem Brand in Limburg ist ein Baumarkt vollständig zerstört worden. Nach stundenlangem Kampf gegen die Flammen haben rund 200 Feuerwehrleute und Katastrophenschützer das Feuer am Donnerstagmorgen unter Kontrolle gebracht. Verletzte oder Vermisste gebe es bislang keine, sagte der Sprecher. Am Gebäude ist ein Schaden von mindestens mehreren Hunderttauend Euro entstanden, hieß es weiter.

Die Polizei bat die Innenstadtbewohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwei nahe am Baumarkt gelegene Häuser mussten evakuiert werden. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.