Gericht verurteilt Mann zu Haftstrafe

Mädchen in Kleingarten missbraucht

14.02.2018, 18:54 Uhr | dpa

Ein 54-Jähriger aus Kiel ist wegen sexuellen Missbrauchs zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Opfer waren erst sieben und acht Jahre alt.

Er drängte eine anfangs Achtjährige in einem Kleingartenverein immer wieder zu sexuellen Handlungen und nahm diese mit seinem Handy auf. Ein 54-Jähriger ist am Kieler Landgericht zu vier Jahren und acht Monaten Haft wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Die Jugendstrafkammer legte ihm 16 Fälle von 2013 bis 2017 zur Last. Die Staatsanwältin hatte fünf Jahre und vier Monate gefordert, der Verteidiger maximal dreieinhalb Jahre.

Als das Mädchen wegzog, suchte der Mann sich ein neues Opfer in der Gartenkolonie – und flog sofort auf: Die Siebenjährige offenbarte sich nach dem Übergriff Ende August 2017 ihrer Mutter.