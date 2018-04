Gesetzesvorschlag

EU will Whistleblower besser schützen

16.04.2018, 22:46 Uhr | AFP

EU-Fahnen wehen vor der EU-Kommission in Brüssel: Am Mittwoch will die Kommission einen Entwurf für ein Gesetz vorstellen, das Whistleblower in der EU besser schützen soll. (Quelle: Thierry Monasse/dpa)