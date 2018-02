Hotel bei starkem Erdbeben in Taiwan eingestürzt

06.02.2018, 18:09 Uhr

Nach einem starken Erdbeben in Taiwan ist ein Hotel eingestürzt. Das bestätigte die Regierung der Nachrichtenagentur afp. Medienberichten zufolge sind noch 29 Menschen in dem Gebäude eingeschlossen. Zudem seien weitere Gebäude eingestürzt.

Die Regierung berichtete unter Berufung auf die Feuerwehr, dass noch ein weiteres Hotel bei dem Beben beschädigt worden sei.

Das Erdbeben hat in Taiwan die Menschen aus dem Schlaf gerissen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,4 und ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit) am Dienstag, wie die US-Erdbebenwarte USGS meldete.



Den Berichten zufolge wurden in Hualian, einer Stadt in der Nähe des Erdbeben-Zentrums, Gebäude beschädigt. In hunderten Haushalten fiel der Strom aus.

Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von weniger als zehn Kilometern, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hualian. Bereits in den vergangenen Tagen hatte in der Region wiederholt die Erde gebebt.

In der Nähe von Taiwan treffen zwei tektonische Platten aufeinander, auf der Insel bebt immer wieder die Erde. Ein Beben der Stärke 7,3 erschütterte Taiwan im September 1999. Damals starben dort mehr als 2400 Menschen.