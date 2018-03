24 Stunden ohne Hilfe im Schneechaos

Hunderte Autofahrer in Frankreich waren seit Mittwochnachmittag ohne Hilfe auf der Autobahn eingeschlossen. Sie verschickten dramatische Hilferufe aus dem Schnee.

Schneechaos in Frankreich: Auf der Autobahn 9 warteten gefangene Autofahrer fast 24 Stunden im Stillstand, manche waren schon vorher in stockendem Verkehr unterwegs. Nach Schneefällen bewegte sich dort seit Mittwochnachmittag nichts mehr in Richtung Spanien. Feuerwehr und andere Hilfsdienste schafften es erst im Laufe des Donnerstagmorgen zu vielen Wartenden. "Hier werden Menschen sterben", kommentierte ein Brite aus dem Chaos bei Montpellier. Kurz nach 13 Uhr wurden dann aber die ersten Wartenden entgegengesetzt der Fahrtrichtung von der Autobahn abgeleitet. Um kurz vor 15 Uhr hatten es dem Autobahnbetreiber zufolge alle Autos von der Autobahn geschafft.



#A9 Tous les automobilistes qui étaient immobilisés sur l'autoroute A9 ont quitté la zone. pic.twitter.com/2vDJtS1k1q — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 1, 2018

Die Situation vorher beschrieb der eingeschlossene französische Journalist Anthony Jammot so: "Es ist apokalyptisch zwischen Montpellier und Narbonne". Er war bereits seit Mittwoch, 11 Uhr, in stockendem Verkehr unterwegs war und seit 16 Uhr am Mittwoch nur 300 Meter weitergekommen. "Hier haben Leute Angst, noch eine zweite Nacht festzustecken." Rund 1000 Menschen waren nach Behördenangaben noch am Abend abgeleitet worden und zur Übernachtung in öffentliche Gebäude gebracht worden.

Situation apocalyptique sur l'#A9 entre Montpellier et Narbonne. Une dizaine d'accidents dont un camion renversé sur toutes les voies, les secours et chasse-neige n'arrivent pas à passer, et la neige continue de tomber, avec -3 degrés au thermomètre. #enfer #cauchemar pic.twitter.com/PaMFg5GDQL — Anthony Jammot (@AnthonyJammot) February 28, 2018

Probleme bis Mittag gelöst?

Autobahnbetreiber Vinci und Präfektur konnten die Menschen auf der Autobahn lange nur vertrösten. Sie forderten auf, den Ort nicht zu verlassen. Der zuständige Polizeichef der Region machte dann Hoffnung, als er dem Pariser ARD-Studio zufolge sagte, bis zur Mittagszeit sollten die größten Probleme behoben sein. Auf einem Abschnitte der ebenfalls betroffenen A10 begannen Mitarbeiter der Betreibergesellschaft gegen 8 Uhr mit dem Verteilen von heißen Getränken, auf der A9 wurde um kurz nach 9 Uhr Feuerwehr mit Getränken gesichtet. Einige Autofahrer hatten auch in der Nacht Nahrungsmittel bekommen. Vor allem Lkw-Fahrer erwiesen sich für manche Autofahrer als gut ausgestattete Engel.

Ce matin encore, les équipes de sécurité et de secours vont au contact des conducteurs et des automobilistes pour leur porter assistance. Nous mettons tout en œuvre pour évacuer les zones impactées par l’épisode neigeux. pic.twitter.com/A33zaPRJy9 — Autoroute A10 (@A10Trafic) March 1, 2018

Unter den Eingeschlossenen waren auch Familien mit kleinen Kindern. "Es ist für Erwachsene schon schwierig", schrieb Anthony Jammot. "Aber für Kinder von zwei und vier Jahren ist es ein echter Albtraum." Die Kinder seien um halb sechs wach geworden und in Panik geraten, immer noch an der gleichen Stelle zu stehen.

Des gymnases aux alentours de Montpellier sont en train d'être réquisitionnés pour accueillir les "naufragés de la route". La nuit tombe, les températures aussi. Nouvel épisode neigeux attendu dans deux heures. pic.twitter.com/YXUwB3OyMa — Anthony Jammot (@AnthonyJammot) February 28, 2018

Die Deutsche Tina Toetterbeck schrieb t-online.de über Twitter, die Gegenfahrbahn sei völlig frei, aber auch dort habe sich überhaupt nichts bewegt. In ihrer Fahrtrichtung habe es etliche Unfälle gegeben. Um kurz vor 11 Uhr kam ein Helfer mit kleinen Flaschen Wasser auch an ihr Fahrzeug. Um 12 Uhr war aber ansonsten noch keine Bewegung in Sicht. Das änderte sich erst nach 13 Uhr, als sie abfahren konnte.

Les déneigements se poursuivent sur l’@A9Trafic. Toute l’équipe de @Radio1077 mobilisée pour vous informer. Émission spéciale. pic.twitter.com/xvdKknXLHR — RadioVINCIAutoroutes (@Radio1077) February 28, 2018

Vielen Autofahrern war bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt zwischenzeitlich auch der Treibstoff ausgegangen. In der Region haben am Mittwoch zuvor angekündigte Schneefälle eingesetzt, die auf den Straßen liegen blieben oder zu Eis gefroren. Der Autobahnbetreiber Vinci hatte nach Einsetzen der Schneefälle auf der A9 Bilder von Räumfahrzeugen im Einsatz gepostet. Das Chaos verhindern konnte Vinci aber nicht.