"Wie in einem Kriegsgebiet"

Heftige Stürme fegen durch den Südosten der USA

20.03.2018, 06:08 Uhr | dpa

Ein verwüstetes Haus in Alabama: Schwere Stürme haben den Südosten der USA schwer verwüstet. (Quelle: Johnny Tribble/AP/dpa)

Verletzte Menschen, zerstörte Häuser, entwurzelte Bäume: Verwüstung, wohin man auch blickt in den Straßen Alabamas. Schwere Unwetter haben den Südosten der USA heimgesucht.

Schwere Stürme und Tornados haben am späten Abend den Südosten der USA erfasst und dort zum Teil große Verwüstung angerichtet. Die schwersten Schäden wurden aus dem US-Staat Alabama gemeldet.

Unter anderem sei ein Tornado durch das Gelände der Universität in Jacksonville gezogen, berichteten US-Medien. Polizeibeamte beschrieben die Verwüstungen auf dem Campus und in der Stadt "wie in einem Kriegsgebiet". Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Tausende von Haushalten sind ohne Strom.