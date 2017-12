23.12.2017, 14:47 Uhr | dpa

Im Essener Südostviertel ist ein 34-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In der Nacht auf den 23. Dezember griff ein unbekannter Täter einen 34-Jährigen auf der Metzer Straße in Essen unvermittelt an, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt durch den Angriff lebensgefährliche Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Nachbarn hatten die Schreie des Opfers gehört und daraufhin den Rettungsdienst alarmiert.

Ob dem 34-Jährigen etwas gestohlen wurde, konnten die Beamten noch nicht sagen. Die Essener Polizei richtete eine Mordkommission ein, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die die Attacke beobachtet oder eine oder mehrere flüchtende Personen gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegengenommen.

Quellen:

- dpa

- Pressemitteilung der Polizei Essen