Mit viel Zivilcourage und einem geschickten Rangier-Manöver hat ein Trucker ein Autofahrer-Trio und viele Reisende womöglich vor schlimmerem bewahrt.

Der LKW-Fahrer hatte am ersten Weihnachtsfeiertag an einem Autobahn-Rastplatz beobachtet, wie ein VW mit quietschenden Reifen an einer Zapfsäule stoppte. Als die drei Fahrzeuginsassen ausstiegen, bemerkte er, dass die beiden Männer und die mitgefahrene Frau offensichtlich stark betrunken waren.

Polizei stellt Blutalkoholwert von 2,3 Promille fest

Kurz entschlossen startete er daraufhin seinen Sattelzug, setzte ihn vor das parkende Auto und verhinderte so die Weiterfahrt. Die unkonventionelle und mutige Aktion stellte sich als berechtigt heraus, denn die zwischenzeitlich informierte Polizei stellte beim Fahrer einen Blutalkoholwert von 2,3 Promille fest.

Da auch seine beiden Mitfahrer alkoholisiert waren, musste das Trio seine Fahrt vor Ort beenden. Auf den Fahrer wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Quellen und weiterführende Informationen: