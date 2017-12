Frau in Einkaufszentrum erstochen

29.12.2017, 11:47 Uhr | dpa, jasch

Eine 40-jährige Frau stirbt bei einem Messerangriff in Halle an der Saale. Die Polizei nimmt einen Bekannten der Frau fest.

In einem Einkaufszentrum in Halle an der Saale ist eine Frau umgebracht worden. Die 40-Jährige sei am frühen Donnerstagabend in einem Reisebüro mit schweren Verletzungen gefunden worden und trotz sofortigen Rettungseinsatzes gestorben, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Ermittler nahmen einen Tatverdächtigen im Alter von 49 Jahren fest. Er soll das Opfer gekannt haben. In welcher Beziehung er zu der Frau genau stand, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen - auch nicht, wie das Opfer zu Tode kam.



"Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts", teilte der Sprecher mit. Weitere Einzelheiten wurden noch nicht bekannt. Der Einsatz in dem Einkaufszentrum laufe noch, sagte der Sprecher am Abend.