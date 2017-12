29.12.2017, 11:05 Uhr

In einem Kaufhaus in Offenburg sind Stecknadeln in Backwaren gefunden worden. Bisher ist unklar, wer und was dahinter steckt.

Es seien keine manipulierten Waren mehr aufgetaucht, so die Polizei. Zwei Mal entdeckten Kunden in einer Backware, die sie im Kaufland in Offenburg gekauft hatten, eine Stecknadel. Beide Produkte waren am selben Tag, dem 16. Dezember, gekauft worden. Verletzt wurde niemand. Ein Erpresserschreiben ging zunächst nicht ein. Die Polizei geht von einer Einzeltat aus.