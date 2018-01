Mutter festgenommen: Tote Babys in Benndorfer Wohnung entdeckt

Polizei entdeckt zwei Babyleichen in Wohnung

03.01.2018

Ein Grausiger Fund in Sachsen-Anhalt: In Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) haben die Polizeibeamten in einer Wohnung zwei tote Babys gefunden.

Die 46 Jahre alte Mutter wurde vorläufig festgenommen. Nach einem Hinweis von ihrem Ex-Lebensgefährte wurde die Wohnung der Frau untersucht, teilte die Polizei in Halle am Mittwochmorgen mit. Der Mann habe am Dienstagabend von einem Baby berichtet – Polizisten fanden dann noch das Zweite.

Laut "Bild"-Zeitung lagen sie in einer Kühltruhe. Die Polizei in Halle sagte, sie nehme zunächst keine Stellung dazu, an welchem Ort die Baby-Leichen entdeckt wurden.

Woran die beiden Kinder gestorben sind, war zunächst unklar. Ein Verbrechen kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

