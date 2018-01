Mann saß wegen Vergewaltigung unschuldig im Gegängnis

05.01.2018, 10:09 Uhr | dpa, t-online.de

Einem syrischen Flüchtling aus Bonn wurde ein schweres Verbrechen vorgeworfen. Er soll einen minderjährigen Jungen verschleppt und vergewaltigt haben. Dafür saß der Familienvater fast drei Monate unschuldig in U-Haft.

Dem syrischen Flüchtling war vorgeworfen worden, im Juli 2017 einen 13-Jährigen nachts auf seinem Fahrrad mitgenommen, geschlagen und vergewaltigt zu haben. Erst nach der Anklageerhebung im November 2017 sei es seinem Verteidiger gelungen, ein wasserdichtes Alibi für den 29-Jährigen vorzulegen, sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft am Donnerstag.



Unschuldbeweis war stark

Der Mann, der seit zwei Jahren mit seinen Kleinkindern in Deutschland lebt, hatte stets seine Unschuld beteuert. Er war zwei Monate nach dem Vorfall vom Juli in Verdacht geraten: der Schüler hatte angegeben, ihn als Täter auf einem Spielplatz wiedererkannt zu haben.

Wie auch Nachbarn aber später bestätigten, hatten sich der Angeklagte und seine Frau in der Tatnacht um ihr hochfiebriges Kind gekümmert. Am nächsten Morgen musste die Tochter sogar in die Klinik. Das alles sei durch Zeugen belegt, berichtete die Staatsanwaltschaft. Zudem spreche der 29-Jährige auch kein Deutsch, so wie es der Täter gesprochen haben soll.

Nach 82 Tagen sei er im Dezember auf freien Fuß gesetzt worden. Für die zu Unrecht erlittene Haftzeit werde er mit rund 2000 Euro entschädigt.

