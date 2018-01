Nach drei Tagen: Entführtes Baby in Frankreich wiedergefunden

Entführtes Baby in Frankreich wiedergefunden

07.01.2018, 10:27 Uhr | dpa, t-online.de

Am Freitag verschwand ein schwer krankes Baby aus einem Krankenhaus in Toulouse. Nach einer Großfahndung hat die französische Polizei den Jungen nun wiedergefunden.

Die Polizei verdächtigt den Vater und einen Onkel des zwei Monate alten Tizio, berichtet der Radionachrichtensender Franceinfo. Sie wurden in Gewahrsam genommen

Dem Kind geht es gut

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Vater das Baby am Freitagabend aus der Klinik entführt hat. Die Polizei fand den Jungen in einem Haus der Familie des Vaters in der Nähe von Carcassonne.

Der Zustand des Kindes sei nicht besorgniserregend, berichtet Franceinfo weiter. Innenminister Gérard Collomb begrüßte den Fahndungserfolg und dankte den Sicherheitskräften.

Quelle:

– dpa