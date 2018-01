HIV-positiver Mann soll 82-Jährige vergewaltigt haben

09.01.2018, 18:52 Uhr | dpa

Weil er eine 82-Jährige fünfmal vergewaltigt haben soll, muss sich ein HIV-positiver 29-Jähriger vor dem Landgericht Hamburg verantworten.

Der Angeklagte soll laut Anklage am 8. Juli über den Balkon in die Wohnung der 82-Jährigen eingedrungen sein und sie dort überfallen haben. Die Frau habe noch vergeblich versucht, die Balkontür zuzudrücken, so der Staatsanwalt am Dienstag. Eine HIV-Infizierung sei nicht passiert. Nach Verlesung der Anklageschrift beantragte die Nebenklage den Ausschluss der Öffentlichkeit, was bei allen Prozessbeteiligten auf Zustimmung stieß.