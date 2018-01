Unbekannter attackiert Frau mit Kind

14.01.2018, 18:45 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Magdeburg eine 33-jährige Frau und ihren zehn Jahre alten Sohn angegriffen. Möglicherweise aus rassistischen Motiven.

Der Mann habe die Mutter und ihr Kind am Samstag beim Einkaufen in der Innenstadt zunächst beleidigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als der Junge ihm daraufhin den ausgestreckten Mittelfinger zeigte, schlug der Täter der Frau demnach an den Hals und den Jungen ins Gesicht.



Dann würgte er den Jungen, bis Passanten einschritten. Anschließend ergriff der Mann die Flucht. Die Polizei hält ein fremdenfeindliches Motiv für möglich. Die Frau ist nach Angaben der Beamten Deutsche mit indischen Wurzeln.