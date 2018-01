High School in Texas: 15-Jähriger schießt auf Mitschülerin

22.01.2018, 19:58 Uhr | AP, dru

Sicherheits- und Rettungskräfte am Tatort in Italy: Ein 16-Jähriger eröffnete am Montag in der örtlichen High School das Feuer. (Quelle: KDFW Fox4/AP/dpa)

An einer US-High-School hat es erneut eine Schießerei gegeben. In Texas eröffnete am Morgen (Ortszeit) ein 16-Jähriger das Feuer und verletzte eine Mitschülerin.

Eine 15 Jahre alte Schülerin ist bei einer Schießerei an ihrer High School in Texas verletzt worden. Ein 16-Jähriger wurde nach den Schüssen in der Stadt Italy am Montagmorgen (Ortszeit) festgenommen, wie Joe Fitzgerald vom Büro des zuständigen Sheriffs sagte.



Angaben zufolge eröffnete der Jugendliche das Feuer in der Cafeteria der Schule. Bei ihm soll es sich ebenfalls um einen Schüler handeln. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus in Dallas geflogen. Über ihren Zustand hatte Fitzgerald keine weitere Informationen. Auch das Motiv des Schützen blieb zunächst unklar.

Italy mit seinen etwa 2000 Einwohnern bezeichnet sich selbst als "Das größte Städtchen von Texas". Die kleine Gemeinde liegt rund 70 Kilometer südlich von Dallas.

Quellen:

- AP

- Bericht von CBS