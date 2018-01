Berlin Alexanderplatz: Flaschen fliegen nach rassistischer Beschimpfung

Alexanderplatz in Berlin

26.01.2018, 15:07 Uhr | dpa

Durch eine neue Polizeiwache am Alexanderplatz können Ordnungshüter schneller vor Ort eingreifen. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Nach rassistischen Beleidigungen sind am Berliner Alexanderplatz zwei Gruppen aufeinander losgegangen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Am Donnerstagabend hatte zunächst ein 40-Jähriger die andere Gruppe rassistisch beleidigt. Die angesprochenen Männer ignorierten das. Der 40-Jährige soll daraufhin eine Bierflasche in deren Richtung geworfen haben. Er verfehlte jedoch den Angaben zufolge sein Ziel und traf stattdessen eine Glasplatte an einem Gebäude, die zu Bruch ging.

Daraufhin gingen die beiden Gruppen aufeinander los. Ein 56-Jähriger aus der angefeindeten Gruppe schlug dabei mit seiner Gehhilfe den 40-Jährigen und brach dessen Hand. Der 56-Jährige verletzte außerdem eine 24-Jährige. Sie erlitt leichte Armverletzungen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Angreifer hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut

Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 40-jährigen Angreifer ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Aus der Männergruppe wurde niemand verletzt. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Am Alexanderplatz kommt es immer wieder zu gewaltvollen Auseinandersetzungen. Seit Mitte Dezember 2017 gibt es dort eine neue Polizeiwache, die dazu beitragen soll, die Kriminalität zurückzudrängen.

Quellen:

- dpa

- Pressemitteilung der Berliner Polizei