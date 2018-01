31.01.2018, 12:57 Uhr | Liesa Wölm, t-online.de

In einer kleinen Wohnsiedlung in Darmstadt sind am frühen Mittwochmorgen zwei Personen tot aufgefunden worden. Anwohner alarmierten die Polizei, nachdem sie mehrere Schüsse hörten.

In Darmstadt sind am Mittwochmorgen um kurz vor sieben Uhr mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei entdeckte am Tatort zwei Leichen und ein brennendes Auto. Die Ermittler vermuten eine Tötung in Verbindung mit einem Suizid.

In Darmstadt meldeten Zeugen am frühen Mittwochmorgen in der Straße Am Kavalleriesand in der Nähe des Hauptbahnhofs um kurz vor sieben Uhr mehrere Schüsse. Vor Ort fanden Polizisten zwei Leichen: einen Mann in einem brennenden Pkw, der auf einem Parkplatz in einem Hof abgestellt worden war, und eine Frau in der Nähe des Wagens. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Die Identität der beiden Personen ist derzeit noch unklar.

Keine Hinweise auf flüchtige Personen

Nach ersten Ermittlungen geht das Polizeipräsidium Südhessen von einem Tötungsdelikt in Verbindung mit einem Suizid aus. Beide Personen hatten Schusswunden und am Tatort wurde eine Waffe sichergestellt. Es gebe derzeit keine Hinweise auf flüchtige Personen, teilt die Polizei mit.

Staatsanwaltschaft und die Polizei in Darmstadt haben die Ermittlungen übernommen. Aktuell ist der Tatort weiträumig abgesperrt. Ermittler sichern die Spuren und befragen Zeugen.

Anmerkung der Redaktion: Suizidalität ist ein schwerwiegendes gesundheitspolitisches und gesellschaftliches Problem. Wenn Sie selbst zu dem Kreis der Betroffenen gehören, finden Sie z.B. Hilfe bei der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter den Rufnummern 0800-1110111 oder 0800-1110222 sind die Berater rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe sind anonym. Hilfe für Angehörige und Betroffene bietet auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker durch Telefon- und E-Mail-Beratung: Unter der Rufnummer 01805-950951 und der Festnetznummer 0228-71002424 sowie der E-Mailadresse seelefon@psychiatrie.de können die Berater kontaktiert werden. Direkte Anlaufstellen sind zudem Hausärzte sowie auf Suizidalität spezialisierte Ambulanzen in psychiatrischen Kliniken.