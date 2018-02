Frau in Anwaltskanzlei erschossen

01.02.2018, 14:02 Uhr | dpa, df

Polizisten vor dem Tatort in Waren an der Müritz: Nach dem Täter wird mit Hochdruck gesucht. (Quelle: NonstopNews)

Drei Schüsse fallen am Mittag in einer Anwaltskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern. Als die Polizei eintrifft, findet sie eine Frauenleiche vor. Der Täter ist auf der Flucht.



In einer Anwaltskanzlei in Waren (Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine Frau erschossen worden. Am Mittag seien durch Zeugen drei Schüsse in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Mauerstraße, in dem sich auch die Anwaltskanzlei befindet, gemeldet worden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei fahndet nach der Tat in dem Ferienort nach dem flüchtigen Täter, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg sagte. Dazu seien zahlreiche Beamte und auch die Hubschrauberstaffel im Einsatz.

Die Identität der Frau und des möglichen Täters ist den Angaben zufolge noch nicht geklärt.

In Kürze mehr Informationen