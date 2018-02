Besatzung überwältigt Piraten

06.02.2018, 21:00 Uhr | AP

Im Golf von Guinea hat eine Öltanker-Besatzung ihr Schiff nach einem Piratenangriff zurückerorbert. Das Schiff wurde seit zwei Tagen vermisst.

Die Besatzung eines Öltankers hat nach Angaben eines Schifffahrtsunternehmens erfolgreich einen Piratenangriff vor der Küste von Benin abgewehrt. Der Kapitän der "Marine Express" und seine Crew hätten am Montag (Ortszeit) die Kontrolle über den Öltanker zurückerlangt, teilte das in Hongkong ansässige Unternehmen Anglo-Eastern mit.

Das Schiff sei am 1. Februar von Piraten im Golf von Guinea angegriffen worden. Die 22 Besatzungsmitglieder seien wohlauf. Das geladene Benzin sei noch an Bord, teilte Anglo-Eastern mit. Die Indische Regierung hatte am Sonntag bestätigt, dass das Schiff, das einer Firma aus Mumbai gehört, vermisst werde. Indien hatte im Zuge dessen Hilfe von Benin und Nigeria bei der Suche angefordert.