Sexueller Übergriff auf deutsche Obdachlose

14.02.2018, 19:33 Uhr | dpa

Der Bahnhof Termini in Rom: Hier wurde in der Nähe eine deutsche Obdachlose sexuell belästigt. (Quelle: Alexandra Stahl/dpa/tmn)

In Rom ist es erneut zu einem sexuellen Übergriff auf eine deutsche Obdachlose gekommen. Erst im Herbst war eine deutschstämmige Obdachlose in der italienischen Hauptstadt vergewaltigt worden.

Erneut ist eine deutsche Obdachlose in Rom Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Platz in der Nähe vom Bahnhof Termini. Ein Sprecher der Deutschen Botschaft in Rom sagte, die ältere Frau werde konsularisch betreut.

Über den Verfall des Platzes Vittorio Emanuele wird seit langem debattiert, vor allem viele Obdachlose und Dealer haben sich dort niedergelassen. Da der Täter ein Afrikaner sein soll, rief die rechtsextreme Partei Casa Pound zu einem Protestmarsch auf.

Erst im vergangenen Herbst war eine andere deutschstämmige Obdachlose im zentralen Park Villa Borghese vergewaltigt worden. Daraufhin war eine Diskussion über die Sicherheit in der italienischen Hauptstadt ausgebrochen.