Viele Tote nach Schüssen an High-School in Florida

15.02.2018, 01:06 Uhr | dpa, t-online.de, AFP, AP

Angehörige an der Schule in Florida: Die Behörden sprachen von Todesopfer bei der Schießerei. (Quelle: Joel Auerbach/dpa)

Blutbad an einer High-School in den USA: Am Mittwochmittag hat ein bewaffneter Jugendlicher in einer Schule in Florida um sich geschossen. Die Behörden berichten von zahlreichen Toten.

Bei einer Schießerei an einer High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida sind 17 Menschen getötet worden. Das teilte der Sheriff des Bezirks Broward County mit. Die meisten Menschen seien in dem Schulgebäude erschossen worden, einige weitere außerhalb der Einrichtung.



Der 19 Jahre alte mutmaßliche Täter habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Es handelt sich demnach um einen ehemaligen Schüler, der als Disziplinarmaßnahme der Schule verwiesen worden war. Er habe mindestens eine Schusswaffe bei sich getragen. Aus Ermittlerkreisen verlautete später, der Jugendliche heiße Nicolas C.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Medienberichten zufolge suchte die Polizei stundenlang nach dem Schützen. In sozialen Netzwerken machten Bilder die Runde, auf denen ein Mann zu sehen ist, der von Polizisten in Handschellen abgeführt wird. Einsatzkräfte mehrerer Polizeieinheiten waren im Einsatz.



Der Verdächtige sei außerhalb der Schule in einer nahe gelegenen Gemeinde aufgefunden und festgenommen worden, sagte der Sheriff. Details dazu, wann der Ex-Schüler die Einrichtung besuchte, gab er zunächst nicht bekannt. Während des Angriffs sei der Schütze außerhalb der High School und im Gebäude gewesen. Das FBI habe die Ermittlungen aufgenommen.

An der Schule spielten sich teilweise entsetzliche Szenen ab. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen zu Krankenwagen transportierten. "Es ist chaotisch", schrieb der Sheriff auf Twitter.

Viele Schüler verließen unverletzt die Schule. Die Schülergruppen wurden von bewaffneten Polizisten begleitet.

Das Videobild von WPLG-TV zeigt, wie Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School evakuiert werden. (Quelle: dpa)



Augenzeugen berichteten, im Schulhaus der High School sei "eine Menge Blut" zu sehen gewesen. Am Rande des weiträumig abgesperrten Areals warteten Eltern voller Sorge auf ihre Kinder. Die Schule wird von Schülern der Jahrgänge neun bis zwölf besucht, sie gilt als angesehen.

19. Schießerei an eine Schule in diesem Jahr

US-Präsident Donald Trump ließ sich nach Angaben des Weißen Hauses über die Lage in Florida unterrichten. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen", hieß es in einer Stellungnahme.

Der Vorfall in Florida ist bereits das 19. Vorkommnis mit Schusswaffen an einer Schule in den USA im laufenden Jahr 2018. Erst vor drei Wochen waren in Kentucky zwei Schüler durch Kugeln ums Leben gekommen. Regierung und Parlament haben Forderungen nach einer Verschärfung von Waffengesetzen bisher stets eine Absage erteilt.