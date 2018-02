Über 100.000 Euro in Karaoke-Maschine versteckt

16.02.2018, 13:09 Uhr | AFP

Zollwappen an Uniform: Zoll findet bei Kontrolle über 100.000 Euro Bargeld in einer Karaokemaschine. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)

Der Zoll am Flughafen Frankfurt am Main hat einen Man erwischt, der über 100.000 Euro in bar schmuggeln wollte. Das Geld war in einer Karaoke-Maschine versteckt.

Am Flughafen in Frankfurt am Main hat ein Passagier versucht, in einer Karaokemaschine mehr als 100.000 Euro Bargeld durch den Zoll zu schmuggeln. Bereits Anfang Januar entdeckten Zollbeamte bei einer Kontrolle in der Maschine und im Gestänge seines Reisekoffers insgesamt 101.280 Euro, wie das Hauptzollamt mitteilte. Gegen den Mann, der auf der Reise von Italien nach Nigeria war, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Verdacht auf Geldwäsche

Es wird auch noch geprüft, ob gegen ihn wegen Geldwäsche ermittelt wird. Wer von außerhalb der Europäischen Union nach Europa ein- oder ins Nicht-EU-Ausland ausreist, muss laut Zoll Bargeld ab 10.000 Euro anmelden. Der nun erwischte Reisende machte bei der Kontrolle am Flughafen mehrfach falsche Angaben.