Mitglieder der „South Florida Muslim Federation“. Mit einer Spendensammelaktion will die Organisation jetzt Geld und Blutspenden sammeln. (Quelle: South Florida Muslim Federation)

Eine muslimische Organisation hat sich solidarisch mit den Opfern des Florida-Attentats gezeigt und mehrere Tausend Dollar an Spendengeldern für Opfer und deren Angehörige gesammelt.

Unter dem Namen "South Florida Muslim Federation" haben sich mehrere muslimische Gemeinden zusammengeschlossen, um gemeinsam die Opfer des Anschlags an einer Highschool zu unterstützen. Am Valentinstag hatte ein Ex-Schüler in Parkland 17 Menschen erschossen und Dutzende weitere verletzt.



Neben der Sammelaktion von Geldspenden wollen die Muslime auch Blutspenden sammeln und eine kostenlose psychologische Beratung anbieten.

Die Initiative startete laut The Independent direkt nach dem Amoklauf. Die "South Florida Muslim Federation" begründet den Schritt mit einem Zitat aus dem Koran: "Wenn du Suppe zubereitest, gib ein wenig mehr Wasser hinein und schau, ob dein Nachbar etwas benötigt."



Dutzende Menschen trauerten am Freitag mit Kerzen um die Opfer des Amoklaufs. (Quelle: Getty Images)

Sobald die geplante Spendensumme von 10.000 Dollar erreicht ist, sollen die Einnahmen an einen Fonds gehen, der die Opfer des Amoklaufs betreut. Bislang ist die Spendensammlung ein voller Erfolg; nur zwei Tage nach dem Amoklauf sind knapp 6.000 Dollar auf der Projekt-Seite auf der Crowdfunding-Seite LaunchGood zusammengekommen.

Neben der monetären Unterstützung ist für den 23. Februar auch ein sogenannter "Blood Drive" geplant. Mit "Blood Drives" werden in den USA Aktionen bezeichnet, mit denen Aufmerksamkeit für Blutspenden erreicht werden soll.