Brief an Prinz Harry und Meghan Markle löst Anthrax-Alarm aus

Ein Brief an Prinz Harry und Meghan Markle hat im Kensington-Palast Alarm ausgelöst, weil er angeblich das tödliche Anthrax-Gift enthielt. Es ist nicht der erste Streich dieser Art in Großbritannien.

In London ermittelt aktuell eine Anti-Terror-Einheit der Polizei, weil am 12. Februar im Kensington-Palast ein Brief mit weißem Pulver einging. Laut Evening Standard war der Brief an Prinz Harry und Meghan Markle adressiert und enthielt die Behauptung, bei dem mitgesendeten Pulver würde es sich um das hochgiftige Anthrax handeln.



Prinz Harry und Meghan Markle in Edinburgh. Ein Brief an die beiden löste jetzt eine Anthrax-Warnung aus. (Quelle: Getty Images)



Die Spezialisten konnten schnell sicherstellen, dass das mitgesendete Pulver ungiftig war. Für Großbritannien ist allerdings es nur der neueste Fall in einer ganzen Reihe von Anthrax-Drohungen, die sich gegen Prominente und öffentliche Einrichtungen wenden.



Auch Politiker und die Bank of England erhielten verdächtige Briefe

Nur einen Tag nach dem verdächtigen Brief an Harry und Meghan ging im britischen Parlament ein weiterer Brief mit weißem Pulver im Büro der britischen Innenministerin Amber Rudd ein. Zuvor wurden laut "The Independent" bereits Briefe mit verdächtigem Pulver an das britische Oberhaus-Mitglied Baron Ahmed, die Bank of England und die Regierung versendet. Auch diese Briefe waren ungefährlich.



Aktuell ermittelt die Polizei, ob es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt. Bislang konnten allerdings noch keine Verdächtigen festgenommen werden.