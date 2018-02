Unbekannte Substanz in Brief schädigt US-Soldaten

28.02.2018, 09:03 Uhr | AFP

Menschen vor der amerikanischen Flagge: Ein Brief mit unbekannter Substanz ist an einen US-Armeestützpunkt geschickt worden. (Quelle: Frank May/Symbolbild/dpa)

Nach dem Öffnen eines Umschlags mit einer "unbekannten Substanz" auf einer US-Militärbasis haben elf Menschen über Beschwerden geklagt. Die Hintergründe des Falls sind noch unklar.

Der Umschlag mit einer unbekannten Substanz ist an die Armeebasis Myer-Henderson Hall in der Nähe von Washington geschickt worden, teilte die US-Armee am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Als der Umschlag geöffnet wurde, klagten danach elf Menschen über Beschwerden.



Untersuchung des Vorfalls dauert an

Ein Verwaltungsgebäude wurde geräumt. Mehrere Menschen wurden medizinisch behandelt. Die Untersuchung des Vorfalls dauere noch an. Drei Armeeangehörige sagten dem Fernsehsender CNN, an den Händen und im Gesicht ein "Gefühl von Verbrennungen" gespürt zu haben.

Armeesprecher Brian Block sagte, es sei zu früh, um zu sagen, ob es sich um einen terroristischen Angriff gehandelt habe oder nicht. Der Armeestandort Myer-Henderson Hall grenzt an den Militärfriedhof von Arlington in der Nähe von Washington.