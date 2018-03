Polizist erschießt 27-jährigen Kiosk-Einbrecher

01.03.2018, 18:53 Uhr | AFP

Bei einem Einsatz hat ein Polizist in Mecklenburg-Vorpommern einen Einbrecher erschossen. Die Beamten hatten die Tatverdächtigen überrascht.



Bei einem Einsatz in der Nacht zu Donnerstag hat ein Polizist in Mecklenburg-Vorpommern einen mutmaßlichen Einbrecher erschossen. Nach Polizeiangaben stiegen drei Männer in einen Kiosk in Neubrandenburg ein und wurden von einer Anwohnerin bemerkt, die Alarm schlug. Die Polizei rückte demnach mit mehreren Streifenwagen an und forderte die Einbrecher auf, sich zu stellen.

Am Oberkörper getroffen

"In weiterer Folge kam es zu einem Schusswaffengebrauch eines Polizeibeamten gegen einen 27-Jährigen Tatverdächtigen", erklärten die Beamten ohne nähere Angaben. Das Opfer sei am Oberkörper getroffen worden und später im Krankenhaus gestorben.

Die genauen Umstände des Einsatzes sollen laut Polizei untersucht werden. Die örtliche Kriminalpolizeiinspektion habe Ermittlungen aufgenommen. Die beiden anderen Verdächtigen im Alter von 27 und 40 Jahren wurden demnach vorläufig festgenommen.