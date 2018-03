Mann schießt vor Weißem Haus auf sich selber

03.03.2018, 18:55 Uhr | dpa, rok

Ein Mann hat nach Medienberichten am Samstag vor dem Weißen Haus in Washington auf sich selber geschossen. Der Secret Service sprach auf Twitter zunächst nur von Berichten über einen Vorfall, bei dem sich jemand angeblich selber eine Schusswunde zugefügt habe. Weitere Schüsse seien nicht gefallen, hieß es.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

Dem Sender CNN zufolge befand sich der zunächst nicht identifizierte Mann zu keinem Zeitpunkt auf dem Gelände des Weißen Hauses, dieses sei aber vorsichtshalber abgeriegelt worden.

3 shots fired at #whitehouse in #WashingtonDC . Area is now locked down. pic.twitter.com/rRQ2IXinQ7 — Florian Luhn (@FlorianLuhn) March 3, 2018

US-Präsident Donald Trump hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht im Weißen Haus auf. Er war auf dem Rückflug von seinem Golfclub in Florida nach Washington.Sicherheitsvorfälle rund um das Weiße Haus sind keine Seltenheit. Am 23. Februar war eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in eine Sicherheitsabsperrung nahe des Präsidentensitzes gekracht. Sie wurde festgenommen.

Verwendete Quellen: dpa, AFP