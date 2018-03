Behörden rätseln nach Fund von 54 abgetrennten Händen

Ermittlungen in Sibirien

09.03.2018, 08:05 Uhr | t-online.de, jmt

Endlose Weiten von Schnee: Im südlichen Sibirien nahe der chinesischen Grenze sind Dutzende menschlicher Hände in einem Sack entdeckt worden, schreibt die "Siberian Times". (Quelle: Symbolbild/Ilya Naymushin/Reuters)

Lokale Behörden in Sibirien untersuchen einen gruseligen Fall: Nahe eines Flusses sei ein Sack voll menschlicher Hände gefunden worden, berichtet die "Siberian Times".

Genau 54 abgetrennte Hände sind laut einem regionalen Nachrichtenportal in Sibirien gefunden worden. Die "Siberian Times" berichtet, die Hände hätten in einem Sack nahe einer beliebten Angelstelle in einem Seitenarm des Amur-Flusses bei der Stadt Khabarovsk gelegen. Der Fundort liegt etwa 30 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt.

Unklar ist offenbar bislang, ob die Entdeckung tatsächlich einen kriminellen Hintergrund hat. Ermittler hätten sich zu dem Fall bislang nicht offiziell geäußert, schreibt die "Siberian Times". Es seien allerdings medizinische Bandagen und weiße Schuhüberzüge gefunden worden, wie sie auch in Krankenhäusern verwendet werden.