Kinder finden Schädel eines Menschen an Bahnübergang

10.03.2018, 18:01 Uhr | t-online.de

In Barleben im Landkreis Börde haben Kinder am Samstag einen menschlichen Schädel gefunden. Laut Polizei muss er dort schon länger dort gelegen haben. Jetzt soll untersucht werden, ob es sich dabei um ein Verbrechen handelt.

Laut eines Berichts des MDR Sachsen-Anhalt wurde der Schädel zur kriminaltechnischen Untersuchung gebracht. Offenbar hat er längere Zeit in der Nähe eines Bahnübergangs auf einem Acker gelegen.

Der Schädel sei geborgen und zur kriminaltechnischen Untersuchung nach Magdeburg gebracht worden, heißt es in dem Bericht.



Ob es sich bei dem Schädel um das Beweisstück für ein Verbrechen handelt, ist noch unklar. In letzter Zeit gab es in Barleben weder Suizide noch Vermissten-Meldungen, so die Polizei.

Bericht des MDR Sachsen-Anhalt