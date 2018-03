Riesiger Skandal erschüttert England

Die britische Polizei ermittelt nach jahrzehntelangem Missbrauch in der englischen Stadt Telford. (Archivbild) (Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa)

Neuer Missbrauchsskandal in England: Über Jahrzehnte sollen in der Stadt Telford junge Mädchen als Sexsklavinnen verkauft worden sein. Polizei und Sozialarbeiter sollen weggesehen haben.

In der britischen Stadt Telford soll es einen gigantischen Kindesmissbrauchs-Skandal gegeben haben. Jahrzehntelang wurden hunderte junge Mädchen von einer Bande unter Drogen gesetzt, verprügelt und als Sexsklaven verkauft. Das berichten mehrere britische Medien. Die Kinder waren teilweise nicht älter als elf Jahre.

Polizei und Sozialbehörden sollen über Jahre von den Taten gewusst haben. Eingeschritten seien sie aber zunächst nicht. Der Missbrauch soll bereits in den 1980er Jahren begonnen haben.



Fälle sollen erneut untersucht werden

Die Bande gab den Mädchen Drogen und zwang sie dann zur Prostitution. Mindestens drei der Opfer sollen umgebracht worden sein. 2007 begann die Polizei in Telford, die Verbrechen zu untersuchen. Sie fanden bis zu 200 Tatverdächtige – verurteilt wurden lediglich neun.



Die englische Zeitung "The Mirror" hat 18 Monate zu den Missbrauchsfällen recherchiert. Reporter sprachen mit zahlreichen der damaligen Opfer. Diese gaben an, dass die Verbrechen in der Stadt nahe Birmingham nie aufgehört hätten. Politiker zeigten sich schockiert angesichts der Enthüllungen.



Lucy Allan, die Parlamentsabgeordnete der Stadt, forderte eine unabhängige Untersuchung der Fälle, um das Vertrauen in die Behörden wiederherzustellen. Die Polizei will die Fälle erneut untersuchen.