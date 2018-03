Trauer um getötete 14-Jährige in Berlin

12.03.2018, 13:15 Uhr | dpa

Blumen und Kerzen am Tartort: Die 14-Jährige Keira wurde in ihrer Wohnung im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen erstochen. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Die 14-jährige Keira aus Berlin-Hohenschönhausen ist von einem Bekannten erstochen worden. Der 15-Jährige hat die Tat gestanden. Nun herrscht Trauer um die Jugendliche.

Der Sportverein der in Berlin getöteten Keira trauert um das 14-jährige Mädchen. Besonders die Umstände von Keiras Tod und ihr jugendliches Alter "machen uns fassungslos", hieß es in einer Mitteilung auf der Internetseite des Berliner TSC. Die Eisschnellläuferin war erstochen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 15-jähriger Bekannter, sollte am Montag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Er hat der Polizei zufolge die Tat gestanden.

Die Schülerin trainierte beim TSC und war zuletzt im Januar in ihrer Altersklasse Berliner Meisterin über 1500 Meter geworden. Der Verein zeigte sich bestürzt über den Tod der Sportlerin, "gerade weil wir als Berliner TSC e.V. unseren Beitrag für einen fairen und menschlichen Umgang miteinander leisten".

Der Bekannte von Keira war am Sonntag in der Wohnung seiner Eltern festgenommen worden. Das Motiv ist noch unklar. Als Zeichen der Anteilnahme wurden vor dem Haus im östlichen Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen, wo Keira getötet wurde, Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt.