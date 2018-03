Spezialkräfte verhaften Berliner Polizisten

16.03.2018, 09:00 Uhr | AFP

Das Berliner LKA ist mit Spezialkräften gegen mutmaßlich korrupte Polizeibeamte vorgegangen. Sie sollen von Kriminellen Schmiergelder angenommen haben.



Im Zusammenhang mit Korruptionsermittelungen im Drogenmilieu sind in Berlin am Freitag drei Beschuldigte, darunter ein Polizeibeamter, festgenommen worden. Es habe am Morgen Durchsuchungen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Beamte des Landeskriminalamts hätten am Morgen 20 Objekte durchsucht und die Kollegen festgenommen, berichtet die Onlineausgabe von "Die Welt".



Den Beamten werde vorgeworfen, von Kriminellen seit langer Zeit Schmiergelder angenommen zu haben, so die "Welt". Wegen der Bewaffnung der Beschuldigten seien Spezialkräfte im Einsatz gewesen.