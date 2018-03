Pffefferspray-Attacke in Deggendorf

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

16.03.2018, 17:39 Uhr | dpa

In Deggendorf hat ein Mann Passanten mit Reizgas angegriffen und verletzte mindestens sieben Menschen, darunter ein Säugling. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst.

Die Polizei leitete am Freitag eine Großfahndung nach dem geflüchteten Täter ein. Kurze Zeit später wurde ein Verdächtiger in seiner Wohnung angetroffen, weigerte sich zunächst aber, diese zu verlassen. In einem aufwendigen Einsatz gelang es der Polizei jedoch, den Täter festzunehmen.



Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann psychisch erkrankt ist, erklärte die Polizei. Der 40-Jährige sei bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich um die Opfer. Einige wurden ins Krankenhaus gebracht, andere begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.