Polizei durchsuchte Schulen in Crailsheim

19.03.2018, 14:46 Uhr | law

Großeinsatz in einem Schulzentrum in Crailsheim: Dort mussten Hunderte Schüler wegen möglicher bewaffneter Personen in den Klassenräumen ausharren.



Nach einem Hinweis auf mindestens eine möglicherweise bewaffnete Person wurden am Montag in Crailsheim in Baden-Württemberg mehrere Schulen abgeriegelt. Rund drei Stunden nach dem Alarm konnte die Polizei dann Entwarnung geben. Spezialkräfte hatten den Komplex durchkämmt und keinen Eindringling feststellen können. Bei den vermeintlich Bewaffneten handle es sich möglicherweise lediglich um Handwerker, sagte ein Polizeisprecher. Diese seien aber noch nicht ermittelt worden.



Die Mehrzahl der Schüler und Lehrer war während des Einsatz in ihren Klassenräumen. "Es sind zwei Personen vermutlich mit einer Waffe gesichtet worden", hatte Schulleiter Andreas Petrou der dpa gesagt.

Auch ein Hubschrauber der Polizei war im Einsatz. Der SWR hatte berichtet, eine verdächtige dunkel gekleidete Person sei zunächst auf dem Dach gesehen worden. Die Polizei erklärte, das habe sich als falsch erwiesen. Sprecher Roland Krötz sprach bei dem Einsatz von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme".

Amok-Verdacht in Crailsheim Ronald Krötz von der Polizei Aalen zur aktuellen Lage in Crailsheim. Alle Infos im Liveblog ➡️ http://szo.de/?arid=10838272 Posted by Schwäbische Ostalb on Montag, 19. März 2018

Die Gewerbliche Schule ist Teil eines Schulzentrums in Crailsheim und grenzt an direkt an Realschule, eine Kaufmännische Schule und eine weitere Berufs- und Berufsfachschule an. Auch diese Schulen und eine angrenzende Sporthalle waren Teil des Einsatzes und wurden abgeriegelt.

