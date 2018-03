Schüler von Kugeln getroffen

Schüsse an Schule in Maryland – mehrere Verletzte

20.03.2018, 14:33 Uhr | dpa

Anfang Februar kam es in einer Schule in Florida (Foto) zu einem Massaker, bei dem 17 Schüler starben. In Maryland wurden nun Schüsse in einer High School gemeldet. (Quelle: Richard Graulich/dpa)

An einer High School in US-Bundesstaat Maryland ist es zu einer Schießerei gekommen. Medien berichten von mehreren verletzten Schülern.

Erneut sind an einer High School in den USA Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland am Dienstag bestätigte, ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei vor Ort. Der Sheriff bestätigte auf Twitter die Schüsse. Great Mills liegt etwa 90 Autominuten südöstlich von Washington.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) March 20, 2018

Ein Schüler der betroffenen Schule berichtete bei CNN aus dem Gebäude, mehrere Schüler seien von Kugeln getroffen worden, möglicherweise seien es sieben gewesen. Für diese Zahl oder für Verletzte gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Der Sender NBC berichtete von Verletzten. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Etwa 1600 Schüler besuchen die Great Mills High School. Der Schüler sagte, die Schule sei gegen 8.30 Uhr Ortszeit abgeriegelt worden. Der Vorfall habe sich um kurz nach 8.00 Uhr ereignet.

Am 14. Februar hatte ein 19-jähriger in Parkland (Florida) 14 Schüler und 3 Erwachsene erschossen. Seitdem gibt es in den USA eine breite Schülerbewegung für schärfere Waffengesetze. Die Politik hat sich bislang nicht entscheidend bewegt.