Leipzig

Polizei sucht Kaffeedieb

21.03.2018, 16:24 Uhr | dpa

Die Polizei in Leipzig sucht einen Kaffeedieb. Dutzende Pakete soll der Langfinger im vergangenen Herbst in einem Supermartk entwendet haben.

Mindestens 26 Pakete Kaffee soll ein Dieb in einem Leipziger Supermarkt gestohlen haben. Der Unbekannte habe die Päckchen in einer mitgebrachten Tasche verstaut und sei anschließend ohne zu zahlen verschwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In einem anderen Geschäft versuchte er das Gleiche mit 24 Paketen.

Allerdings habe ihn im zweiten Fall eine Verkäuferin aufhalten wollen. Dabei sei der Beutel des Mannes zerrissen und die Ware auf den Boden gefallen. Der Unbekannte entkam. Die Polizei sucht nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm. Beide Vorfälle ereigneten sich den Angaben zufolge bereits im vergangenen November.