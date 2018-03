Hauptbahnhof in Düsseldorf

Mit Messern bewaffnete Frau festgenommen

26.03.2018, 17:16 Uhr | dpa

Polizisten gehen am 10.03.2017 im Hauptbahnhof in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) an Reisenden vorbei: Frau mit Messern im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen. (Quelle: Rolf Vennenbernd)