Viersen

Mutmaßlicher Sexualstraftäter nach Fotofahndung gefasst

27.03.2018, 07:01 Uhr | nsc, dpa

Keine 24 Stunden nachdem das BKA Fotos eines mutmaßlichen Sexualstraftäters veröffentlichte, wurde der Mann festgenommen. Er soll zwei Jungen mehrfach vergewaltigt haben.

Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag offenbar einen gesuchten Sexualstraftäter festgenommen. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) via Twitter mit. Zuvor hatten das BKA und der Generalstaatsanwalt in Frankfurt am Montag Fotos des Mannes veröffentlicht. Ihm wird vorgeworfen, zwei Kinder mehrfach vergewaltigt zu haben.



Der Mann soll die Vergewaltigungen, die vermutlich zwischen Oktober 2014 und Dezember 2017 geschahen, dokumentiert haben. Mehr als 3.800 Bilder und Videos seien entstanden, die den Ermittlern vorliegen. Der Täter soll die Aufnahmen anschließend im Internet geteilt haben.

Verwendete Quellen: dpa

