Heimlich geraucht

Passagier setzt Bustoilette in Brand

31.03.2018, 09:40 Uhr | dpa

Ein 25-jähriger Passagier hat auf der Toilette eines Reisebusses ein Feuer ausgelöst. Er hatte dort heimlich geraucht und aus Versehen Papiertaschentücher in Brand gesetzt. Mitreisende konnten das Feuer löschen.

Weil ein 25 Jahre alter Fahrgast heimlich auf der Toilette eines Reisebusses geraucht hat, ist es am Karfreitag auf der Autobahn 2 zu einem Brand gekommen. Reisende hätten einen "beißenden Brandgeruch" bemerkt und den Fahrer informiert, berichtete die Polizei am Abend. Der habe sofort auf einem Seitenstreifen an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen angehalten und den Bus evakuiert.

Die Besatzung des Reisebusses löschte die glühenden Papiertaschentücher mit einem Feuerlöscher. Der 25-Jährige hatte laut Polizei seine glimmende Zigarette in einen Papierbehälter auf der Toilette geworfen.

In dem Bus auf der Fahrt von Schweden in Richtung Köln saßen den Angaben nach 47 Fahrgäste. Nach dem Brand habe ein Ersatzbus angefordert werden müssen, weil das andere Fahrzeug noch verraucht gewesen sei, so die Polizei. Der 25-Jährige war laut der Mitteilung betrunken. Weil er keine Papiere bei sich hatte, musste er vorübergehend aufs Polizeirevier.