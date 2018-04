WM-Stadion in Kaliningrad

Oligarch wegen Milliarden-Rubel-Veruntreuung festgenommen

01.04.2018, 10:13 Uhr | dpa, nsc

Ein Blick in den Innenraum des Fußballstadions in Kaliningrad (Russland): Ein russischer Unternehmer ist festgenommen worden, weil er beim Bau des WM-Stadions in Kaliningrad Gelder veruntreut haben soll. (Quelle: Marius Becker/dpa)

Ein russischer Milliardär befindet sich in Haft. Er soll Geld beim Bau eines WM-Stadions veruntreut haben. Es ist wohl einer der größten Prozesse gegen einen Oligarchen seit Jahren.

Russische Sicherheitskräfte haben den Oligarchen Sijawudin Magomedow festgenommen. Eine seiner Firmen war an dem Bau des WM-Stadions in Kaliningrad beteiligt. Dabei sollen 752 Millionen Rubel, etwa zehn Millionen Euro, veruntreut worden sein. Magomedow werden weitere Taten vorgeworfen, insgesamt soll er zwei Milliarden Rubel, 28,5 Millionen Euro, unterschlagen haben.

Während eines Termins mit der Haftrichterin, bestritt Magomedow die Vorwürfe. Die Haftrichterin ordnete an, dass er bis mindestens Ende Mai in Untersuchungshaft bleiben muss. Er ist Miteigentümer der Summa Gruppe. Das Unternehmen war an dem Bau der Arena Baltika in Kaliningrad beteiligt. Dabei führten Mitarbeiter der Summa Gruppe unter anderem Erdarbeiten durch, die zu schlecht und zu langsam gewesen seien. Das Verfahren gegen Magomedow ist wohl eines der größten, das gegen einen Oligarichen in den vergangenen Jahren geführt wurde.

Wegen des Baus der Arena Baltika hatten Ermittler vergangenes Jahr bereits mehrere Verwaltungsmitarbeiter festgenommen. Grund sollen damals Unregelmäßigkeiten bei dem Projekt gewesen sein. In dem Stadion sollen 35.000 Zuschauer Platz haben. Damit ist es eines der kleinsten. Unter anderem wird dort Ende Juni Spanien gegen Marokko und England gegen Belgien spielen.