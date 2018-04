US-Polizei im Einsatz

Mehrere Verletzte nach Schüssen an YouTube-Zentrale

03.04.2018, 23:24 Uhr | AFP, AP, rtr

Schüsse am Hauptquartier von YouTube in San Bruno, Kalifornien. (Quelle: GRAEME MACDONALD/Reuters)

Beim YouTube-Hauptquartier im amerikanischen San Bruno sind Schüsse gefallen. Die Polizei ist an Ort und Stelle. Es gibt mehrere Verletzte.

An der YouTube-Zentrale in der kalifornischen Stadt San Bruno sind Schüsse gefallen. Die örtliche Polizei teilte bei Twitter mit, sie sei wegen eines "aktiven Schützen" im Einsatz. Die näheren Umstände des Vorfalls sind bislang unklar. Die Stadtdirektorin von San Bruno, Connie Jackson, sagte, mehrere Personen hätten den Notruf angerufen und die Schüsse gemeldet.



Nach Medienberichten wurden mehrere Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mitarbeiter des Unternehmens berichteten dem lokalen Sender KCBS, sie hätten viele Schüsse gehört. Mehrere Menschen seien angeschossen worden.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Der YouTube-Beschäftigte Vadim Lavrusik schrieb zunächst auf Twitter, er habe sich mit Kollegen in einem Raum in der Firmenzentrale verbarrikadiert. Er habe Schüsse gehört und Menschen davon rennen sehen, als er an seinem Schreibtisch saß. Wenig später schrieb er dann, er sei "sicher" und aus dem Gebäude herausgebracht worden.

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Die Polizei forderte die Bevölkerung des Vorortes von San Francisco auf, der YouTube-Zentrale fernzubleiben. Auf Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie Mitarbeiter das YouTube-Gebäude in einer Reihe verließen und dabei ihre Arme in die Höhe hielten, um sich von Polizisten durchsuchen zu lassen.

Mehr in Kürze.