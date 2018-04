Nach Schädelfund

Spielende Kinder entdecken kopfloses Skelett

04.04.2018, 18:31 Uhr | AFP

Ein Polizeiabsperrband durchtrennt ein Waldstück: Kinder haben beim Spielen in Barleben (Sachsen-Anhalt) ein menschliches Skelett gefunden. (Archivbild) (Quelle: Daniel Karmann/dpa)

Spielende Kinder sind in Barleben in Sachsen-Anhalt auf ein menschliches Skelett ohne Kopf gestoßen. Erst vor drei Wochen kam es durch Kinder zu einem ähnlichen Fund in der Nähe.

Wie die Polizei in Magdeburg mitteilte, entdeckten die Kinder den teilskelettierten Körper in einem Gebüsch in der Nähe von Gleisanlagen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zum Fund eines Schädels in der Nähe vor drei Wochen gebe, erklärten die Beamten. Kinder hatten den Schädel kürzlich in der Nähe eines Bahnübergangs gefunden.