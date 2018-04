Polizeieinsatz in Süditalien

Wichtiges 'Ndrangheta-Mitglied verhaftet

06.04.2018, 13:08 Uhr | AFP

Die kalabrische Polizei landete einen Coup: Sie konnte den Chef eines Mafiaclans gefangen nehmen, der auch an Blutvergießen in Deutschland beteiligt war.

Bei einem nächtlichen Überraschungseinsatz ist der italienischen Polizei ein gesuchter Mafiaboss ins Netz gegangen: Im Schutze der Dunkelheit umstellten Polizisten in der Nacht zum Freitag das Versteck von Giuseppe Pelle im süditalienischen Kalabrien und nahmen ihn fest. Wie die Ermittler am Freitag berichteten, hatte der 57-jährige Chef des einflussreichen Pelle-Vottari-Mafiaclans sich in einem Haus in dem abgelegenen Dorf Condofuri versteckt gehalten.

'Ndrangheta il latitante Giuseppe Pelle era ricercato per tentata estorsione e illecita concorrenza aggravate dal metodo mafioso nel tentativo di accaparrarsi lavori pubblici a Siderno, Palizzi, Condofuri e Natile di Careri (RC) nell’ambito dell’inchiesta “Mandamento Ionico” pic.twitter.com/yE77yCJVQ5 — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 6, 2018

Nach dem 'Ndrangheta-Mitglied war mit Haftbefehl gefahndet worden, nachdem er wegen versuchter Erpressung und Bildung einer Mafiavereinigung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Sein Pelle-Vottari-Clan steht in einer blutigen Fehde dem Nirta-Strangio-Clan gegenüber. Die Mafiafehde erlangte 2007 traurige Berühmtheit, als in Duisburg sechs Mitglieder des Pelle-Vottari-Clans vor einer Pizzeria erschossen wurden.