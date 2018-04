Reaktionen auf die Tragödie

"Bilder aus Münster brechen mir das Herz"

07.04.2018, 19:26 Uhr | gh, dpa, t-online.de

Tote und Verletzte: In Münster ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. (Quelle: t-online.de)

Ein Mann fährt einen Kleintransporter in der historischen Altstadt von Münster in eine Menschenmenge und tötet drei Menschen und verletzt viele weitere. Politiker und Prominente reagieren betroffen.

"Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung", sagte Münsters Oberbürgermeister Lewe vor Journalisten. Er dankte den Einsätzkräften für ihre Arbeit.

"Man hat einen Knall gehört": Ein Augenzeuge berichtet vom tödlichen Vorfall in Münster. (Quelle: t-online.de)

Jan Josef Liefers hat eine besondere Beziehung zu der Stadt und ist schockiert von den Nachrichten. Im Münsteraner "Tatort" spielt er den Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne. "Erste Bilder und Nachrichten aus Münster brechen mir das Herz", schrieb der Schauspieler beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Erste Bilder und Nachrichten aus Münster brechen mir das Herz. Einer der friedlichsten und freundlichsten Orte, die ich kenne - trotz dieses kranken Anschlags. Meine Gedanken sind bei allen Münsteranern, besonders den Toten und Verletzten, ihren Freunden und Angehörigen. #münster — Jan Josef Liefers (@JanJosefLiefers) April 7, 2018

"Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land!"

"Mit Bestürzung habe ich von dem schrecklichen Vorfall in Münster erfahren. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Die Polizei in Münster und in ganz NRW arbeitet jetzt mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhaltes. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen in engem Austausch mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich bestürzt geäußert. "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land!", schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.



Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land! Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in #Münster. Mein Dank gilt den Rettungskräften und der @Polizei_nrw_ms . Sie unternimmt alles zur Aufklärung der schrecklichen Tat. — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 7, 2018

"Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in Münster." Laschet dankte den Rettungskräften und der Polizei. "Sie unternimmt alles zur Aufklärung der schrecklichen Tat."

Andrea Nahles wandte sich an die Angehörigen und Opfer. "Ich bin erschüttert über die Nachrichten, die uns aus Münster erreichen", erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende. Nahles sei mit ihren Gedanken bei den Opfern und Angehörigen. "Ich hoffe, dass unsere Behörden schnell Klarheit über die Hintergründe dieses Vorfalls gewinnen können und wünsche den Einsatzleuten vor Ort viel Kraft für ihre Arbeit", so die designierte SPD-Vorsitzende.

Der Bundestagsabgeordnete und Grünen-Politiker Cem Özdemir schrieb auf Twitter: "Bin mit den Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen und Dank an Polizei & Rettungskräfte."

Weitere Reaktionen von Politikern und Prominenten:



Erschütternde Nachrichten aus #Münster. Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Opfern sowie ihren Familien und Freunden. Dank an die Polizei und Rettungskräfte vor Ort. https://t.co/LlehzscktN — Heiko Maas (@HeikoMaas) April 7, 2018

Bin entsetzt was zu hause in #Münster passiert ist. Bin in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und den vielen Helferinnen und Helfern. #Kiepenkerl — Svenja Schulze (@SvenjaSchulze68) April 7, 2018

Bitte haltet euch mit euren wilden Spekulationen zurück. Noch ist absolut und vollkommen unklar, was und wer hinter diesem feigen Anschlag stecken könnte. Ich selbst halte eine defekte Bremse momentan für das wahrscheinlichste.



#Münster — Niels Ruf (@NielsRuf) April 7, 2018

Erschütternde Nachrichten aus #Münster: Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir danken den Rettungskräften und Polizisten vor Ort. — Olaf Scholz (@OlafScholz) April 7, 2018

Schreckliche Nachrichten aus #Münster. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke an alle Rettungskräfte vor Ort. Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären. #Kiepenkerl — Katarina Barley (@katarinabarley) April 7, 2018

Verfolge die schrecklichen Nachrichten aus Münster. Denke an die Opfer und Einsatzkräfte vor Ort. Hoffe, dass schnell Klarheit über die Hintergründe der Tat hergestellt werden kann. — A. Kramp-Karrenbauer (@_A_K_K_) April 7, 2018

