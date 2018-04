US-Staat South Carolina

Sieben Tote und 17 Verletzte bei Gefängnisaufstand

16.04.2018, 18:17 Uhr | AFP

Lee Correctional Gefängnis in South Carolina: Mehrere Tote bei Gefängnisaufstand. (Quelle: Sean Rayford/AP/dpa)

In den USA ist ein Gefängnisaufstand blutig zu Ende gegangen. Rettungskräfte zählten 7 tote und 17 verletzte Insassen. Der Aufstand hatte am Sonntag begonnen.

Bei einem Aufstand in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat South Carolina sind sieben Insassen getötet worden. 17 weitere Insassen der Anstalt Lee Correctional in Bishopsville seien wegen Verletzungen außerhalb des Gefängnisses medizinisch behandelt worden, teilte die Justizvollzugsbehörde von South Carolina auf Twitter mit.



Der Aufstand hatte am Sonntagabend um 19.15 Uhr (Ortszeit) begonnen und wurde bis Montag um 2.55 Uhr unter Kontrolle gebracht. Nach Angaben der Behörde waren alle Gefängniswärter und Polizeibeamte in Sicherheit. Zunächst war der Aufstand auf Twitter als "andauernder Vorfall" bezeichnet worden. Es habe mehrere heftige Auseinandersetzungen zwischen Häftlingen in drei Gefängnistrakten gegeben, teilte die Behörde später mit.