Thailänderinnen zwangsprostituiert

Polizei geht bundesweit gegen Menschenhändler vor

18.04.2018, 09:12 Uhr

Polizisten bei einer Hausdurchsuchung in Bonn: Bundesweit werden mehr als 62 Bordelle und Wohnungen durchsucht. (Quelle: Axel Vogel/dpa)

Es soll die größte Razzia seit Bestehen der Bundespolizei sein: Mehr als 1.500 Ermittler durchsuchen zur Stunde Dutzende Bordelle in ganz Deutschland. Schwerpunkt der Aktion: Nordrhein-Westfalen.

Mit einer groß angelegten Razzia geht die Bundespolizei gegen Organisierte Kriminalität vor. Es handele sich um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei, teilten mehrere Direktionen am Mittwochmorgen über Twitter mit.

Seit den frühen Morgenstunden bundesweiter Schlag gegen Netzwerk der Organisierten Kriminalität.

Es gehe um gefälschte Visa, Menschenhandel, Zuhälterei und Zwangsprostitution. Schwerpunkt der Aktion sei Nordrhein-Westfalen. Bundesweit werden laut "Bild"-Zeitung 62 Bordelle und Wohnungen unter anderem in Siegen, Dortmund, Gelsenkirchen und Düsseldorf gestürmt und durchsucht. Weit mehr als 1.500 Beamte seien im Einsatz, hieß es. Die Aktion soll bis zum Mittag andauern.

GSG9 stürmt Wohnung der Hauptverdächtigen

Laut "Bild"-Zeitung richten sich die Razzien gegen eine Gruppe von Menschenhändlern, die seit Jahren Hunderte thailändische Frauen und Transsexuelle nach Deutschland eingeschleust haben soll. Kopf der Gruppe soll demnach eine 59-jährige Thailänderin sein. Ihr Wohnhaus in Siegen sei am Morgen von Beamten der Spezialeinheit GSG 9 gestürmt worden. Außer der Hauptverdächtigen sei eine weitere Person verhaftet und acht weitere vorläufig festgenommen worden. "Aber es werden noch mehr werden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Einsatzort.

Polizisten durchsuchen ein Haus in Bonn: Beamte der Spezialeinheit GSG 9 sollen am Morgen die Wohnung der Hauptverdächtigen in Siegen gestürmt haben. (Quelle: Axel Vogel/dpa)

"Die Spezialeinheit GSG 9 wurde heute morgen hier am Objekt eingesetzt, weil bei diesem szenetypischen Milieu immer auch mit Waffen und Gegenwehr gerechnet werden muss", zitiert die "Bild" einen Polizeisprecher. Beamte der Bundespolizeidirektion Koblenz und des Bundeskriminalamtes ermitteln demnach seit April 2017 gegen die Gruppe, die von 15 bis 20 Personen geführt werde. Das Verfahren liege bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt.

"Menschenverachtende grenzenlose Profitgier"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Großrazzia als beispiellosen Schlag gegen "ein bundesweit verzweigtes Netzwerk" bezeichnet. "Viele hunderte Frauen und Männer waren der menschenverachtenden grenzenlosen Profitgier von Schleusern über Jahre und Landesgrenzen hinweg ausgeliefert", teilte Seehofer mit. Diesem skrupellosen Vorgehen und der sexuellen Ausbeutung in einem abscheulichen Ausmaß habe heute ein Ende gesetzt werden können.