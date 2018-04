US-Staat Tennessee

Nackter Mann erschießt vier Menschen in Restaurant

22.04.2018, 16:55 Uhr | lw, t-online.de, AFP, dpa

In den USA hat ein Angreifer in einem Restaurant vier Menschen erschossen. Der Täter sei dabei nach Angaben der Polizei unbekleidet gewesen. Gäste konnten ihm das Sturmgewehr entreißen, doch der Mann ist noch auf der Flucht.

Ein nackter bewaffneter Angreifer hat am Sonntag in einem Restaurant am Stadtrand von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee das Feuer eröffnet und vier Menschen erschossen. Mindestens vier weitere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schütze drang demnach unbekleidet gegen 03.25 Uhr Ortszeit in das Restaurant im Vorort Antioch ein. Einer der Gäste habe ihm schließlich sein Gewehr entreißen können.

"Er war nackt und trat zu Fuß die Flucht an", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Es handele sich bei dem flüchtigen Angreifer um einen weißen Mann mit kurzen Haaren. Der Angreifer traf am Tatort mit einem Wagen ein, dessen Halter die Polizei identifizierte und befragen wollte.

Bürger fordern Verbot für Verkauf von Sturmwaffen

Örtliche Medien berichteten, der Angreifer habe ein AR-15 Sturmgewehr benutzt – eine Waffe, die vielfach bei Überfällen und Angriffen in den USA zum Einsatz kommt. Sowohl der Attentäter von Las Vegas, der im vergangenen Oktober 58 Menschen tötete, als auch der Schütze an der Highschool in Florida, der im Februar 17 Menschen erschoss, verwendeten ein Sturmgewehr dieses Typs.

Die zahlreichen Massaker und insbesondere das Blutbad an der Schule in Florida haben in den USA eine von Schülern getragene Protestbewegung in Gang gesetzt, die nach jahrelanger Tatenlosigkeit eine Verschärfung der laxen Waffengesetze in den USA fordert. Nach jüngsten Umfragen befürworten inzwischen 62 Prozent der Befragten ein landesweites Verbot für den Verkauf von Sturmwaffen.

Gedanken bei den Opfern und Familien

Das Restaurant äußerte sich auf Twitter zu dem Blutbad und nimmt Anteil: "Das ist ein sehr trauriger Tag für die Waffle House Familie. Mögen die Opfer und ihre Familien in unseren Gedanken und Gebeten sein."

This is a very sad day for the Waffle House family. We ask for everyone to keep the victims and their families in their thoughts and prayers. — Waffle House News (@WaffleHouseNews) April 22, 2018

Auch Der Bürgermeister von Nashville, David Briley, bekundete sein Beileid auf Twitter: "Ich weiß, dass das Leben der Angehörigen durch dieses verheerende Verbrechen für immer verändert wird."

It’s a tragic day for our city anytime people lose their lives at the hands of a gunman. My heart goes out to the families & friends of every person who was killed or wounded in this morning’s shooting. I know all of their lives will be forever changed by this devastating crime. — Mayor David Briley (@MayorBriley) April 22, 2018