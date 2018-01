YouTuber Logan Paul filmt Selbstmord-Opfer für Vlog

Im japanischen Aokigahara-Wald begehen viele Menschen Suizid, er wird deshalb auch "Selbstmord-Wald" genannt. Ein US-YouTuber filmte dort eine Leiche – und musste ordentlich Kritik einstecken.



Der 22-Jährige Logan Paul lädt täglich sogenannte "Vlogs" hoch, in denen er sein Leben mit Fans teilt. Um seinen YouTube-Kanal spannender zu gestalten, beschloss er bei seiner Reise nach Japan den bekannten "Suizid-Wald" zu besichtigen, und stieß dort auf eine Leiche.



In dem Clip war ein Selbstmord-Opfer zu sehen, dessen lebloser Körper an einem Baum hing. Logan Paul ist im Hintergrund zu hören, als die Kamera die verstörenden Bilder aufnahm: "Yo, bist du noch am Leben? Oder legst du uns rein?"



Nachdem er seine Erlebnisse hochgeladen hatte, wurde er von zahlreichen Internet-Nutzern kritisiert und dazu aufgefordert, den Inhalt zu entfernen. Auch "Breaking Bad"-Star Aaron Paul äußerte sich empört zu dem Video. "Du bist Abschaum, ganz einfach", twitterte der Schauspieler. "Suizid ist kein Witz. Verrotte in der Hölle."



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



