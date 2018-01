Legendärer US-Astronaut John Young mit 87 Jahren gestorben

07.01.2018, 11:54 Uhr | AFP, t-online.de

John Young posiert in NASA-Montur vor einem Space Shuttle-Modell. (Quelle: NASA/AP/dpa)

Der legendäre US-Astronaut John Young ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war als erster Mensch sechs Mal im All und setzte zudem einen Fuß auf den Mond.



Am Freitagabend (Ortszeit) sei der Pilot infolge von Komplikationen wegen einer Lungenentzündung gestorben, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Samstag mit. "Die Nasa und die Welt haben einen Pionier verloren", erklärte Nasa-Chef Robert Lightfoot. "Wir werden auf seinen Schultern stehen, wenn wir der nächsten Grenze für die Menschheit entgegensehen."



US-Astronaut John Young salutiert im April 1972 auf dem Mond vor der US-Flagge. (Quelle: Charles M. Duke Jr./NASA/AP/dpa)

Die Weltraummissionen des John Young

Young hatte als erster Mensch sechs Raummissionen absolviert. Zwischenzeitlich hatte er auch den Rekord für den längsten Aufenthalt im All insgesamt gehalten. 1969 umkreiste Young den Mond mit der "Apollo 10", 1972 landete er schließlich mit "Apollo 16" auf dem Erdtrabanten. 1981 kommandierte er die erste Mission eines US-Space Shuttle. Schon in seiner Zeit als Kampfflieger hatte Young mit Bestleistungen geglänzt.

John Young (l.) und Robert Crippen halten ein Modell eines Space Shuttles. (Quelle: NASA /AP/dpa)

2004 ging Young in Rente. Bis zu seinem Tod lebte er in einem Vorort der texanischen Stadt Houston – ganz in der Nähe des Nasa-Raumfahrtzentrums.





